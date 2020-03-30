研調機構TrendForce表示，受到疫情擴散等不利因素影響，預估2020年第一季全球汽車銷售量將較去年同期萎縮24%，預期第二季也將受到較大影響，使得多數需求將遞延至下半年。

新冠肺炎對全球汽車產業的影響進一步惡化，原先對中國以外市場的影響最主要來自於缺料，包括韓國、日本和歐洲都有車廠因為缺料而停工，但就在中國陸續開放復工後，卻因為疫情於歐美快速蔓延，使得缺料問題擴及各地供應商，且帶來如關廠等更大範圍的影響。

包括義大利和西班牙等國已祭出封鎖令，其他歐洲國家和美國也採取行動，自3月16日起各車廠陸續宣布關閉歐洲和北美工廠，目前關廠期間多數為1~2周，期間再評估後續計畫。

TrendForce表示，受到疫情的衝擊以及近期石油戰造成的股市崩跌，汽車需店面選購及高價值等特性勢必使需求延遲或消失，預估2020年第一季全球汽車銷售量將較去年同期萎縮24%，由於中國以外的多個國家仍處疫情高峰，預期第二季也將受到較大影響，使得多數需求將遞延至下半年。

TrendForc發布針對新冠肺炎(COVID-19)疫情對汽車業評估，原先1月預估第一季全球汽車出貨2100萬台，3月最新公布下修至1720萬台，修正幅度達18.1%。

(時報資訊)