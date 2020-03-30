高雄港主航道的「旗津漁港外堤船型建築」（原海洋探索館）公開標租，年租金底價90萬元，30日公佈由嘉信遊艇以平底價的90萬元得標，可優先續約，最長9年，室內將規劃遊艇文物導覽、海洋文創商品展售，戶外則有露天咖啡及藝文表演等，提供遊客餐飲、休閒及海上遊艇體驗活動。

高雄海洋局30日表示，旗津漁港外堤船型建築物，緊鄰著高雄港主航道，矗立醒目，位港區第一排建築擁有絕佳的港灣海景；旗津漁港位於中旗津鄰近風車公園，內有批發魚市場及海鮮餐廳，周邊觀光資源豐富，觀光休閒設施完善。

海洋局說，為了促進旗津漁港觀光發展，推廣海洋休閒產業，並提供市民親海觀光休閒場域，自109 年 2 月 14 日上網公告「旗津漁港外堤船型建築」標租。該局並於2月18日在旗津辦理招租說明會，期間有多家廠商詢問表達參與意願，最後由嘉信遊艇公司得標。

嘉信遊艇指出，未來將於室內規劃遊艇文物導覽、海洋文創商品展售、以及特色料理，戶外則有露天咖啡及藝文表演等，提供遊客餐飲、休閒及海上遊艇體驗等全方位服務，成為旗津新地標，高雄港新亮點，帶動旗津地區觀光人潮。

高雄海洋局長趙紹廉表示，未來由嘉信遊艇公司投入營運，勢必引領旗津漁港邁入嶄新的海洋休閒領域，海洋局也將與該公司共同合作，整合旗津漁港及周邊觀光資源，運用旗津漁港緊鄰高雄港的觀光優勢，及對岸鼓山輪渡站帶來的旅客，異業結盟推動漁港朝兼具產業、休閒、遊憩及觀光的多功能發展。

(工商 )