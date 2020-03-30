國際評等機構穆迪一口氣將6家大陸銀行評等展望從穩定調降至負面，包含富邦華一以及江浙、廣東地帶的5家區域性城商行、農商行。

界面新聞報導，被穆迪調降評等展望的銀行分別為富邦華一銀行、南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行、深圳農商行、廣州農商行。

穆迪認為，富邦華一銀行對大型借款人的信貸集中度與其資本基礎相比處於較高水平。2019年該行貸款的快速增長意味著存在帳齡過短的風險，並降低了其資本比率。此外，富邦華一銀行自2018年以來在華中地區 (包括湖北省、湖南省和河南省) 的貸款增速較快，因此也面臨擴張風險。

對於另外5家區域性銀行，穆迪指出，它們共同點是其貸款組合對經濟下行更為敏感，原因包括小微企業曝險較大、貸款多元化程度較低、對最受影響的行業或地區的貸款曝險較大。此外，這些銀行貸款發放扎根本地，當中部分銀行所在城市的製造業和貿易相關行業易受潛在的全球需求萎縮影響。

穆迪分析，新冠肺炎疫情迅速蔓延、全球經濟前景惡化、油價及資產價格下跌等因素對很多行業、地區和市場的信用狀況造成了廣泛而嚴重的衝擊。中國銀行業在疫情嚴重影響的地區和產業具有曝險，因此受到衝擊。

(工商 )