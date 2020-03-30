新冠肺炎有擴張蔓延趨勢，商總理事長賴正鎰30日籲政府不論是企業紓困還是振興經濟政策，都要有長期作戰、抗疫的心理準備，至少要到年底，他也同時建議政府，降稅是救急最有效的藥方，必要時可考慮採取為期兩年調降企業營所稅至17％，以及營業稅減半的措施。

賴正鎰指出，疫情蔓延的速度超乎想像，雖然台灣在打控制範圍內，但是歐美各國看來是處於不可控的狀態下，連印度都停工了，在這樣的情勢下，全球疫情若能在6月底前控制住，都算樂觀了，即使6月可控制疫情，「今年上半的經濟成長等於是沒有了。」如果疫情蔓延期拖過6、7月，也只剩下第四季了，「等於這一年的經濟是?了。」

而政府的紓困政策，賴正鎰說，本來就是短期救急的措施，但是眼前看來，不管是企業還是政府，特別是政府不論是紓困政策、還是振興經濟方案，都要有持續到年底、甚至是明年第一季的長期作戰、抗疫的心理準備。

賴正鎰指出，一旦進入長期作戰、抗疫的準備，降稅是紓困救急最有效的解方，除了先前提到的房屋稅、地價稅一定要降外，必要時企業營所稅、營業稅都應考慮減增。

他說，營所稅當初是從17％調升為20％，如果政府擔心稅收問題，可考慮在疫情不可測的非常時期，採取短期、例如為期一、二年的營所稅由20％減為17％、甚至15％的措施，甚至營業稅也可考慮短期的減半措施。

賴正鎰說，還有更重要的是銀行貸款要寬鬆，政府對航空業提出500億元金援的信保基金的保證，也應適用於其他受疫情影響嚴重的觀光旅遊相關產業，讓企業能夠獲得足夠的金援，撐過這波不知何時能終結的疫情難關。

(工商 )