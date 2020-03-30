受惠台美貿易戰，2019年北市高樓豪宅人氣旺，天母最高樓「華固天鑄」，有新買家一次砸4億9737萬，買下19樓2戶，共424坪，平均單價131萬；而台北市最高樓豪宅「西華富邦」24樓也有交易，以2.88億成交，單價190.6萬；另外也是高樓豪宅的「和平大苑」，下半年成交的26和30樓戶，買家的共通特色都是僑外資公司，似乎僑外資對高樓豪宅情有獨鍾。

讓買家一次狠砸近5億的「華固天鑄」，前身是天母聖道兒童之家，2016年完工一舉成為天母最高豪宅王，最高單價為37樓戶，每坪成交207.4萬，著名的住戶包括藝人彭于晏、飲水機品牌家族。而去年「華固天鑄」交易共6筆中，也有神秘大戶前後砸下6.5億買下31和32樓兩戶，拆算後每坪約163.94萬元，而中高樓層平均單價約在130~145萬之間。近年天母商圈呈現萎縮趨勢，因此豪宅市場並不熱絡，但因近美日學校，對於具有雙重國籍或偏好國際氛圍的高資產族而言，仍對天母情有獨鍾。

北市最高樓豪宅「西華富邦」樓高42層，2019交易總筆數達14筆，因近內科吸引不少企業家；「和平大苑」38層樓高，因有知名住戶周杰倫而聲名大噪，去年全年揭露交易達18筆，榮登年度交易量冠軍；北市另一超級豪宅「信義聯勤one park」因為屋齡較新、總價較高，近幾年交易數量皆不多，35層樓高的南棟，2019年沒有新交易揭露，31層樓高的北棟2019年則有3筆交易紀錄。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，去年受台美貿易戰影響，不少兩岸三地企業家積極將資產重新配置，將海外經商的資金回台布局，而這些有海外背景的買家相對年輕、具國際視野，置產偏好屋齡新、指標性高的豪宅，同時也偏好買高樓層，主要因為產品具市場獨特性，長遠來看增值空間較大。

而今年度受到疫情影響，國際經濟震盪，張旭嵐指出，上半年高總價產品交易可能會趨向保守，但因不動產抗性佳、穩定性高，且豪宅屬性單純，長期亦有增值空間，經商者亦可作為招待所之用，邊際效應高，因此在低利環境中，市場熱錢仍會尋找優質標的，低點搶進卡位。

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(中時電子報)