前行政院長郝伯村今日傳出在內湖三軍總醫院逝世消息，他除曾任行政院長外，過去對於兩岸和平統一、國共抗戰歷史觀點的重新詮釋都有所著力。

郝伯村曾於2017年七七盧溝橋事變80周年紀念時在南京一場戰爭史學術研討會中表示，抗戰對於國共兩黨來說，都有貢獻犧牲，也是共同的光榮，希望各界站在全中華民族的立場，不受黨派政治或個人情感的影響，共同研究抗戰歷史。

2017年7月6日，中國抗日戰爭史學會和中華民族抗日戰爭紀念協會共同主辦的「中華民族抗日戰爭史學術研討會」在南京紫金山莊舉行，邀請27 位兩岸退役將領參加。

郝柏村在開幕致詞時表示，各界研究抗戰歷史，應該有幾個基本立場：一、站在全中華民族的立場，而不是某個黨派或個人立場；二、 站在學術良知的立場，而不受任何政治和情感因素的影響；三、站在戰略層次的立場；四、站在客觀立場，使年輕世代了解歷史真相；五 、站在對人類和平影響的立場，了解抗戰與二次大戰的關係，以及我們今天作為戰勝國、世界強國之一，對世界人類和平可以有哪些貢獻 。

在閉幕致詞時，郝柏村亦表示，歷史事實只有一個，但不妨包容不同的見解；兩岸關係發展是中國內戰的餘波，國共兩黨都是大中華民族統一主義者，雖然有制度差異，但沒有統獨分歧，兩岸應在「九二共識」的基礎上和平共存、和平發展，從和平發展中培育出和平統一的共識。

郝柏村當時表示，國共兩黨對中華民族的現代化，應該不是對立關係， 而是夥伴關係；以千年的歷史來說，國共幾十年的矛盾微不足道，我們現在應該是泯除歧見、共同合作的時候了！

郝柏村當時表示，中華民族今日有此地位、能力、更要有抱負做大同世 界的領頭羊。對於大陸國家主席習近平提出一帶一路倡議，郝柏村高 度讚賞，認為這將帶領沿線國家走向均富道路，實踐傳統中華文化中 「天下大同」的思想，而這比大國間的軍備競賽更有意義。

(中時 )