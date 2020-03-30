前行政院長郝柏村今天下午辭世，享壽102歲。俗語說大難不死必有後福，郝柏村曾經自述，在823砲戰時他擔任小金門第九師師長，在砲戰發生第3天，8月26日中午，他在上完廁所後，才剛走出來時，廁所立刻被砲彈擊中夷為平地，前後僅差半分鐘，讓他有驚無險躲過一劫。

郝柏村的《八二三砲戰日記》所載，8月23日上午，他陪同時任國防部長俞大維巡視小金門防務；下午6點30分，他吃完飯，在飯桌上和同袍閒聊，突然遭到共軍砲擊，直至晚上8點才暫歇；由於金防部也被砲擊，直到晚上12點才恢復通信。

雖然共軍不經試射就奇襲，並在90分鐘內向小金、大膽、二膽發射3萬多發砲彈，但三個據點的彈藥庫及油庫都未受損，人員的傷亡也不大。

在砲戰期間，最危險的時刻不是雙方砲擊與反砲擊時，反而是零星的砲擊。例如，8月26日上午11點30分，郝柏村離開廁所回到指揮所，剛坐下，就有一發砲彈飛來擊中廁所的左角，連指揮所的大門都被震壞，中間相隔約半分鐘。郝在日記上寫到：「生死存亡，在於半分之差，亦云幸矣。在余之精神上又為一次鍛鍊也。」

由於第九師在砲擊中的卓越戰功，蔣公特別頒發該師榮譽虎旗，並在砲戰次年的國軍第七屆軍事會議上公開表揚郝師長及第九師，稱許他們「這樣英勇的、壯烈的史詩，實為中外戰史上開了一個光輝的創例。」

(中時電子報)