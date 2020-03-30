新竹縣防疫專車司機（中右）演練為居家隔離或檢疫者量測額溫，確保安全才上車的SOP給縣長楊文科（左）了解。（羅浚濱攝）

新竹縣政府為因應居家檢疫或隔離民眾就醫 需求問題，決定徵調1部復康巴士做「防疫專車」，將在4月1日上路，居家檢疫及隔離民眾，若有慢性病或急迫性就醫需要，可撥打新竹縣防疫專線03-5511287，由衛生局評估後聯繫派遣防疫專車服務。

縣府社會處表示，目前全縣有31輛復康巴士，特別徵調1輛做為防疫專車，專門協助載送行動不便須就醫的居家檢疫或隔離民眾，這台復康巴士不會投入一般營運，請民眾放心。

社會處指出，防疫專車服務時間為周一至周五（含國定假日），每日上午8點至下午5點，搭乘費用參照新竹縣公告計程車運價收取，起跳價100元，因復康巴士跳表起價是33.3元，計費表來不及更改，因此會按表加收3倍的金額。

縣長楊文科在召開例行防疫會議結束後，與鄉鎮市長共同宣佈防疫專車4月1日上路，衛生局長殷東成表示，該局已協助防疫專車出勤的SOP，並加強司機教育訓練。

司機當場演練消毒、戴口罩及手套，打開車窗保持通風，居家隔離或檢疫者搭乘防疫專車前，司機會先進行量測額溫及手部消毒，安全運送至目的地後，司機隨即進行防疫專車內的消毒，確保每次出勤安全無虞。

此外，執行防疫專車的司機，若因故有接受隔離必要時，隔離期間的營業損失，每天將補貼2100元，讓司機無後顧之憂。

(中時 )