台中市太平區第3屆中平里里長補選，由擔任該里環保志工副隊長多年的李月娥當選。市府民政局30日在太平區公所禮堂舉行就職典禮，由民政局長吳世瑋頒發當選證書、印信並致送市長盧秀燕「勤政親民」匾額給新任里長。

吳世瑋勉勵李月娥，目前疫情嚴峻，里長負責基礎防疫工作，工作十分吃重、角色十分重要，期許李里長為中平里提供更優質周到的服務。

太平區長許貴芳肯定李月娥多年來深耕地方，相信李里長延續前里長打下的基礎，能確實了解里民需求，提供更多、更好的服務。

李月娥說，當她得知自己當選時，就開始思考要為中平里加強社區活動中心、青少年關懷、社區基礎建設等部分，她表示未來將提供里民更多關懷及服務。

這場就職典禮因近來疫情增溫，典禮簡單隆重，主辦單位安排保持一定間隔的座位，實施實名登記管制出入，參加人員也全程配戴口罩，維護全體參加人員的健康。

(中時 )