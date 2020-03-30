前行政院長郝柏村今（30）日下午2點47分，於台北三軍總醫院過世，享嵩壽102歲。或許年輕世代對郝柏村印象不深，可是說起讓世界都驕傲的台灣健保，郝柏村的貢獻居功厥偉！郝柏村為健保打下基業，也為前副總統連戰推行健保留下最強的基石。

資深記者何炯榮26日在臉書發文表示，很多新世代批評國民黨一無是處，卻忘了台灣人享受全世界最好的健保醫療，是誰的功勞…1986年2月國民黨執政時行政院長俞國華宣示2000年實施，繼任的郝柏村全力推動、到1995年3月1日連戰任內提前上路；「我想多數新世代年輕人根本不知道這段歷史及國民黨對臺灣的貢獻」。

何炯榮臉書。（摘自何炯榮臉書）

臉書《監督國家政策行動聯盟》也曾分享郝柏村在健保上的貢獻，以下為全文內容：

最近媽媽住院，一個月的費用只要一萬多，因為我們有「全民健保」。

很多外國人讚嘆我們的健保是世界第一。

朋友，你知道是誰推動催生「全民健保」的產生嗎？是郝柏村、連戰。

民國81年，行政院長郝柏村指示「全民健保」提前實施。

民國82年，行政院長連戰指示「全民健保」於83年辦理。

於是民國84年3月1日，「全民健保」正式實施。

最近在醫院跟病房家屬聊天，他們都不知道是誰推動「全民健保」的德政。

朋友，當我們現在在享受全世界最優質的醫療服務時，

讓我們心懷感謝吧，是郝院長、連院長成就了這一切。

這是中華民國全民的驕傲，有如此，照顧生、老、病、死的人民

郝柏村，連戰...

監督國家政策行動聯盟。（摘自監督國家政策行動聯盟臉書）

(中時電子報)