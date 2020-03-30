新冠肺炎疫情陷入長期抗戰，北市居家檢疫者目前已有1萬900餘人，北市議員王浩今指出，北市府目前僅針對市場、攤販加強每周消毒等防疫措施，但11處民有市場卻未進行或要求進行防疫工作，恐成為防疫破口，應盡速納入；北市市場處表示，現階段僅能勸導民有市場自行消毒，無法強制。

王浩表示，至3月30止，全台已有高達298個新冠肺炎確診案例，加上近期清明連假將至、確診個案多數為境外移入，民眾更需要留意散布在各處的病毒感染與群聚風險，尤其是生活中常去的傳統市場。

王浩說，北市府目前針對53處公有市場、48處攤販集中場加強防疫措施，包括每周配售每個攤商6片口罩，總額15萬2200個，每周並皆委託廠商進行消毒工作。

然而，11處民有市場例如中山區康樂市場、德惠街市場、文昌宮旁市場，信義區福德市場、四獸山山腳下市場等，卻未進行或要求消毒工作。

王浩表示，北市政府不能僅由市場處針對列管的市集執行衛教宣導、口罩配售、清潔消毒等防疫措施，而需要以戰略性的全盤考量，畢竟，新型冠狀病毒傳播感染時並不會區分國籍、性別，更不會因為菜市場是公有或私有而有所差別，相關單位應將這些集結成市、社區型的菜市場迅速列入防疫戰線。

(中時 )