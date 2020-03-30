太聰明了！台中市中興地政事務所研發腳踩踏板取號機，提供民眾「腳來速」取票服務，減少手部接觸，中興地政所每日進行各區域清潔消毒，希望讓民眾安心洽公，很多民眾稱讚地政局團隊防疫最大「咖」。

地政局長吳存金說，「腳踩取票，手不感染！」市府啟動加嚴防疫措施，進入市府及所轄機關，必須戴口罩、量額溫、消毒雙手並實名登記，地政局及所轄各地政事務均積極配合進行各項防疫措施，大家一同為防疫努力。

「請腳踩取票」，中興地政事務所主任林建伸表示，為防止疫情，中興地政所每天於各區域清潔消毒，電梯貼膜並每兩小時消毒一次，同仁均佩載口罩、酒精消毒及量測體溫，針對民眾最常觸摸的取號機，增設腳踩出紙方式，減少接觸風險。

疫情升溫後，民眾洽公時，如遇到需按取號機取票，對用手去按鍵取號，擔心發生受感染，看到中興地政事務所成功改造的取號腳踩機，用鞋底踩踏就能取號，增加防疫功能，安心洽公。

(中時 )