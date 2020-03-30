新冠肺炎疫情在周末惡化，以及更多國家實施或強化封鎖措施，使東京可能也將祭出歷來首次封城措施的擔憂升高，周一日經225指數收跌1.57%，為19,084.97點。東證一部指數收跌1.64%，為1435.54點。

藍籌股亦難逃賣壓，豐田汽車宣布2月全球產量年減12.2%，股價收跌3.3%。索尼跌3.8%，該公司此前宣布，受新冠肺炎疫情影響，取消在2月上修的全年獲利目標。美國期油跌破每桶20美元大關，主要煉油股JXTG控股與出光興產（Idemitsu Kosan）分別收跌3.9%與4.5%。

東京可能封城的題材發酵，食品股逆勢走高。富士軟片大漲6%，因日本首相安倍晉三上周六表示，政府將推動該公司的「法匹拉韋」（favipiravir）抗流感藥物獲准作為新冠肺炎的可能療法。

隨著新冠肺炎疫情持續升高，美國總統川普周日將其發布的禁足（stay-at-home）指引延長至4月底，放棄之前備受批評、要求經濟在4月中旬前就恢復運作的計畫。英國政府警告封鎖措施可能維持數月之久。

日本準備擴大入境禁令，將限制來自美國、中國、韓國與歐洲大部分國家旅客入境，也可能禁止東南亞與非洲部分國家旅客入境，並禁止日本民眾前往這些國家。

(時報資訊)