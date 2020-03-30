因應新冠疫情蔓延，央行自2月就開始進行進行體溫測量控管人員進出！但今天的體溫測量，不是耳溫槍，而是「熱成像體溫篩檢設備」，該體溫儀是由台廠亞迪電子開發，以非接觸式鏡頭，結合熱成像測溫與生理雷達技術，在特定距離且無干擾情況下，監測人體的體溫、呼吸與心率。該項技術，從早期的軍事用途、工業管線監測，一直到最近嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新冠肺炎）爆發，才更受到廣大消費者注意。現在連中央銀行也採用亞迪的「熱成像體溫篩檢設備」。

紅外線熱像儀功能可分成兩種：熱影像（Imaging）與熱像測溫（Thermography）。前者呈現物體不同溫度的亮度對比，後者除要求影像外，更重視在動態環境中標示出溫度。

使用紅外線熱像體溫儀距離能拉至約兩公尺，擁有連網監控功能，並會主動追蹤人體、提供發燒警報，在新冠肺炎延燒期間獲得不少目光。這款模組，是目前唯一採80×80像素、無快門（shutter-less）、30FPS（每秒顯示禎數，Frame per Second）高連續張數功能的熱像溫度感測模組。

放在央行的亞迪「熱成像體溫篩檢設備」，由一台電腦，一個螢幕 一個架子一台攝影機組合而成，測溫影像也由「低解析度」路線，走向彩色的「高清畫面」，台灣在這波新冠疫情中，再度展現技術亮點，擁有自主熱像測溫模組。

亞迪電子成立於2011年，是專注於人工智慧物聯網創新應用的產品研發公司，關鍵技術以「熱像感測器」結合「自我注入式生理雷達」為核心，發展出豐富多樣的智慧型裝置如雙頻(光學+熱像)網路攝影機、雙頻無人機專用自穩吊艙攝影機(Gimbal)以及畜牧業、長照安養業專用的生理數據感測器，皆是通過「非接觸式感測」手段，達到無打擾且不需穿戴的好處。

(時報資訊)