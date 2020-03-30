國家在防堵疫情之際，交通部觀光局內勤主管涉指示同仁接待其子返國，導致疫情再擴散。交通部長林佳龍昨深夜下令調查，認定該名主管指派下屬單位同仁接待親友，有公器私用之情事，將該名主管調離主管職務，並降調接受後續調查。

交通部會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位進行調查，初步調查結果認定，觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心之上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境戮力防疫之際，此等公器私用之情事，應受嚴厲處分。交通部已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

調查發現，該名主管20日前往桃機接機時間，約為下午約3時30分至4時許抵達，主管雖曾向長官口頭請假，惟人事差勤系統迄今查無假單；交通部認為，有餘裕通知下屬代為接待其子、卻無時間完成假單申請，並未具備事態緊急之情形，請假顯不符程序，恐有曠職之虞，交通部要求觀光局將此案移交考績會審理並做後續懲處之議處。

經洽桃機公司經內政部移民署查明，該主管之子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。惟觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完一般通關程序並陪同走出管制區，實無必要，且有違一般旅客服務之比例原則；離開管制區後，該主管駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其子喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

據機場同仁及相關紀錄顯示，該名主管駕駛私人車輛前往接送並未不當派用公務車，惟接送親友返國顯為私人事務，理應依程序事先請假，並不得濫用公共資源。其子22日發病、26日通報後，仍出席公務行程及會議，雖其子28日確診後已自主隔離，惟為求慎重，交通部已針對該名主管近一周內相關行程接觸之名冊，進行升高防疫等必要措施。

(中時 )