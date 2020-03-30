華語影壇傳奇電影《阿飛正傳》，由國際名導王家衛執導，集合華語影七大巨星張國榮、劉德華、張曼玉、張學友、劉嘉玲、梁朝偉等人共同演出。電影曾是許多影迷最想重溫大銀幕版本的作品，也曾於2018年修復後重新上映。2020年將於4月1日張國榮逝世的日子重新上映，讓影迷可以再度感受他精彩的演技和永遠不滅的巨星光茫。

《阿飛正傳》1990年上映，由國際名導王家衛執導，集合華語影壇七大巨星演出，可說結合當時華語影壇最華麗夢幻組合，當時雖然有好口碑，強烈的敘事風格，但電影依然叫好不叫座，票房成績並不出色。而多年後，《阿飛正傳》一再獲選為華語影壇經典佳作，成為跨時代的重要作品，更名列世界影壇百大電影，藝術成就極高，也成為粉絲心目中最想在大銀幕欣賞的作品之一。2018年，電影進行數位修復並重新上映，讓不少新世代的觀眾重新感受了電影的經典台詞與畫面，在大銀幕體驗了《阿飛正傳》獨特的魅力。

《阿飛正傳》也是巨星張國榮的代表作品之一，他曾以此片拿下香港金像獎影帝，尤其在片中一場獨自跳恰恰的戲，將個人魅力發揮淋漓盡致，成為影壇中經典的一幕。原本香港年年都有舉辦紀念張國榮的活動，也有電影公司將他的《新夜半歌聲》、《白髮魔女傳》等代表作品重新上映，但因香港疫情狀況，戲院暫停營業，紀念活動也都宣布取消。而在台《阿飛正傳》將於張國榮離開人世的4月1日於誠品電影院晚上7點進行一場的限量上映，而4月3日也將在華山光點電影館上映。想要在大銀幕上重溫張國榮銀幕魅力的影迷，千萬不要錯過。

張國榮與張曼玉在「阿飛正傳」中有情感糾葛。（圖／華映娛樂提供）

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(中時電子報)