台北市辦公室2020年第一季空置率降至3.9%創歷史新低，但近期受到新冠肺炎衝擊，辦公室租賃市場近期也飄出「降租」的聲音，高力國際預期2020台北市辦公室租金上漲力道偏弱，平均應維持2019年水準。

根據高力國際調查，台北市辦公室空置率延續過去2年穩定走降趨勢，今年首季不到4%，再創歷史新低紀錄。即便目前雖有疫情打亂承租戶步調，但因整體辦公室新增供給有限，後續對於空置率衝擊相對較小。

台北市第一季辦公室新增供給新星興業仁愛大樓約1,514坪，使得辦公室總存量達到161.8萬坪。即便首季受到疫情影響，本季辦公室仍有5,210坪淨去化量，整體空置率下降至3.9%，每月每坪平均成交租金微幅上揚至1,915元，相較上季租金增幅約0.45%，呈現穩定上漲。

不過，高力國際資深執行董事楊慧明指出，辦公室租賃需求年初雖延續去年穩定去化，但此波疫情來勢洶洶，已有部分承租戶暫緩擴編、增租與搬遷計畫，市場仍以洽談續約為主，她預期第二季租賃活動將趨緩，淨去化量將下降。

另外，本季新釋出的新星興業仁愛大樓已洽談全棟承租對象，預期至年底還有遠雄大巨蛋、中壽台北學院等新增供給釋出，合計逾3.5萬坪，但楊慧明認為多數為企業自用空間，最終實際釋出仍相當有限。

此外，楊慧明也表示，首季辦公室租金雖呈現強勢上漲，且等級越高的辦公樓，租金漲勢越明顯，頂級大樓租金每月每坪平均成交租金已漲至3,231元，高出整體平均值68.7%。但她也觀察到，受到疫情衝擊，已有承租戶出現降租聲浪，預期2020年整體租金上漲力道偏弱，租金應與2019年水準相當。

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(中時電子報)