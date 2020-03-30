清潔人員在高風險環境中默默付出。（陳淑娥攝）

中部飲品業者前往台中國際機場捐贈清潔人員400杯飲料。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情影響，清潔人員在機場加強消毒工作。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情影響，清潔人員在機場加強消毒工作。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情期間，醫護、警消等第一線人員備感辛苦，許多餐飲業者紛紛送上暖心餐點，有中部飲品業者因清潔員臉上的護具痕跡，發現到這群無名英雄，30日特別前往台中國際機場捐贈400杯飲料，謝謝他們在高風險環境中默默付出。

古津飲品執行長許皓棠表示，清潔人員在這次疫情很辛苦，有很大貢獻，卻往往被遺忘，公司特別為清潔人員準備飲品，4間門市上午暫停營業，同步加緊製作400份具有飽足感的飲料。

「很開心有人想到我們送來飲料！」清潔人員韓小姐及黃先生指出，疫情期間，酒精、漂白水反覆擦拭，清理大眾留下的垃圾、 ATM 按鈕、走道、推車等都不容疏忽，機場為第一線高風險環境，需要每日全副武裝上陣，一整天下來，當脫下裝備後，悶熱衣物造成皮膚過敏，防護束縛留下了勒痕，但明天還是要繼續奮鬥。

信實集團中南區服務總處總監余發強表示，機場清潔人員是防疫的第一道防線，台中國際機場約投入50位員工進行環境清理，疫情期間，針對把手、手扶梯、椅子等較易接觸地方進行消毒擦拭，工作量翻倍十分辛苦，非常感謝業者送來飲品，溫暖了清潔人員的心。

古津飲品指出，這次為清潔人員準備 400 杯飲品，其中包含「遇見泥紅幸福」、「紅豆波霸奶茶」和「怪物彈珠」等，特地挑選富有紅豆與芋泥作為主要配料飲品，希望讓清潔人員可以在忙碌工作之餘果腹，快速補充能量，也藉由這份小心意，替辛苦的他們打氣、加油。

(中時 )