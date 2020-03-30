交通部觀光局某主管人員涉嫌指示觀光局駐機場旅客服務中心同仁，接待他返國的小孩，結果接待同仁、該名小孩均確診新冠肺炎，且該主管並未請假，就在上班時間自行外出，涉及曠職。交通部高層30日下午特別發文表示，將解除原主管職務，並降調接受後續調查。

交通部說，經過會同觀光局、桃機公司、內政部移民署等單位進行調查，結果顯示觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心之上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，顯不符公務原則；正值邊境全力防疫之際，如此公器私用之情事，應受嚴厲處分。交通部已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

其次，交通部高層指出，觀光局該名主管本月20日前往桃園機場接送其返國之子的時間，約為下午約3時30分至4時許抵達，該主管雖曾向長官口頭請假，然而人事差勤系統至今查無假單，且有餘裕通知下屬代為接待其子、卻無時間完成假單申請，並未具備事態緊急之情形，請假顯不符程序，恐有曠職之虞，交通部要求觀光局，將此案移交考績會審理並進行後續懲處之議處。

至於該主管小孩真有陪伴需要嗎？交通部指出，經過查明，該主管之子返國後「循一般通關途徑」，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關。根本不需要觀光局同仁在管制區下機門出口陪同走出管制區，且有違一般旅客服務之比例原則；離開管制區後，因其父（觀光局主管）駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其喝咖啡等，徒增他人接觸風險，不符返國者防疫規範，將一併進行議處。

交通部也提到，觀光局該名主管並未配用公務車，如有公務外出須另提申請派送，經查該局公務車派車紀錄，當天該主管並無前往桃機之公務派車申請；據機場同仁及相關紀錄顯示，該名主管駕駛私人車輛前往接送並未不當派用公務車，惟接送親友返國顯為私人事務，理應依程序事先請假，並不得濫用公共資源。

對於接觸人員名單，交通部說，該名主管在其子22日發病、26日通報後，仍出席公務行程及會議，雖其子28日確診後已自主隔離，惟為求慎重，交通部已針對該名主管近一周內相關行程接觸之名冊，進行升高防疫等必要措施。

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