台大公衛學院副院長陳秀熙指出，若能降低快篩成本，則擴大篩檢既省錢又能減少確診人數。他為大家算了一筆帳：目前各國快篩成本約1500元，以台灣「有症狀才篩檢」來算，人均花費2萬4750元，而全面檢疫人均花費卻高達5萬100元，全面檢疫當然不划算；但若快篩成本能降到像韓國那樣600元，則全面檢疫人均花費2萬2550元，反而比症狀檢疫人均花費還便宜5750元。

陳秀熙以防疫成效模擬未來1個月情況，假設台灣發生社區流行，境外移入800病例，(佛系措施導致本土感染4000人、境外加本土住院3600人、重症或死亡836人；若採症狀檢疫，本土感染可降為700人、境外加本土住院降為900人 重症或死亡降為183人；若採全面檢疫，本土感染可降為150人，境外加本土住院降為450人，重症或死亡降為94人)相較於佛系措施，症狀檢疫可讓重症或死亡降低78％，而全面檢疫可讓重症或死亡降低89％。

天下沒有白吃的午餐，比較3種檢疫的成本效益，陳秀熙算了一筆帳：為了多救活1人，症狀檢疫需要比佛系措施多檢查611人、全面檢疫更要多檢查2837人。直不值得？相較於癌症要多救活1人必須檢驗4、5千人，陳秀熙認為算是值得。

擴大檢疫當然會多花錢，但可以減少確診人數。以目前各國快篩成本約1500元計算，佛系措施人均花費3550元、症狀檢疫人均花費2萬4750元、全面檢疫人均花費5萬100元，全面檢疫貴很多。但如果快篩成本可以從1500元降到600元，則規模經濟的效益就出來了：症狀檢疫會變貴（人均花費從2萬4750增為28300元），全面檢疫會變便宜（人均花費降為2萬2550元，少了5750元）。

陳秀熙表示，一旦能降低快篩成本，則擴大篩檢既可省錢又可減少確診人數，當然也要考慮到不同國家的流行狀況、疾病進展進度等都會影響結果。

(旺報 )