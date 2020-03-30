元大銀攜手中華電信推出信用卡點數兌換大平台。新型冠狀病毒肆虐「宅經濟」正夯，元大銀行也在30日宣布和中華電信聯手推出「鑽金大平台」行動點數商店服務，將有百家知名品牌店家的產品可在該平台上用點數來兌換，也會提供宅配服務，元大銀並推估，可藉此將現金回饋價值放大3成。

元大銀的各類卡別裡，以鑽金卡用戶最年輕，也最趨小資族，這個點數兌換大平台的成立，除了瞄準宅經濟，也是專門為以點數換日常生活好康的小資族量身訂作。

相關主管指出，元大銀之所以選擇中華電信為合作對象，除了用戶數最多，中華電信的電商購物平台在各大電信公司之間發展最為成熟亦是最主要原因。

上述的百家知名品牌，包括肯德基、必勝客、7-ELEVEN、全家超商，和團購熱門店家如亞尼克、黑師傅等，均在平台之列，對此元大銀主管指出，要用點數免費兌換，卡友僅需事先將現金回饋轉換為鑽金點，即可在APP兌換商品，除了選擇至門市取貨，亦可選擇「宅經濟」服務，選擇由廠商直接宅配到府。

而選擇在該平台將點數換成商品，還能大幅放大點數價值。對此元大銀說明，以往刷「鑽金卡」所獲得的「鑽金紅利」，每1點僅能折抵信用卡帳單1元，但在該「鑽金大平台」兌換，元大卡友可以在元大行動銀行APP，或網路銀行任何一個界面，選擇將「鑽金紅利」全部或一部分轉換為「鑽金點」，再透過「中華電信Hami Pay手機APP」的「元大專區」兌換喜歡的商品並享折價優惠，最高可放大紅利點數的價值近30％。

(工商 )