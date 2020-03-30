壽險錢真的無處去了。世貿三館地上權標售，四大壽險公司都去了，最後南山人壽以312.76億元得標，以1.06億元之差，氣走第二標富邦人壽，而新光人壽依舊喜歡「喜氣」出價，以288.8億元排名第三，國泰人壽則以出價283億元排名第四，但也代表壽險公司真的是滿手現金急於投資。

南山人壽表示，世貿三館地上權土地面積約4,856.34坪，是台北市信義計畫區內屈指可數、僅存少數的可開發大型基地，基地東側是南山人壽投資的「台北南山廣場」，北側為台北市政府，南側臨台北101大樓，西側是君悅大飯店，周邊百貨及國際飯店林立，地理位置極佳。

南山人壽這次取得70年地上權，初步規劃要興建商辦大樓，未來可望與「台北南山廣場」、「信義區公所案」及「101大樓」產生頂級商辦的聚集效應，型塑「CBD中的CBD」，即商務中心區中的頂級商辦，要創造出全台最優質的辦公區段。

先前國外債券利率高、國際板買不完的時代，再加上金管會緊盯不動產投資，壽險業幾乎不太愛地上權，鮮少見到四大壽險同時出手搶地，這次世貿三館搶手的程度，堪稱史上「罕見」，也代表壽險資金真的回台搶台股、搶土地。

(工商 )