黃偉晉日前上電台節目POP Radio《Fun Music》宣傳首張個人專輯《背光旅行》，聊到這次由韋禮安擔任製作人，黃偉晉透露一開始其實是向韋禮安邀歌，「禮安哥卻對我說，給你魚吃不如教會你釣魚」，在韋禮安的鼓勵下黃偉晉首次挑戰詞曲包辦，創作潛能噴發，他卻戲稱是「被韋禮安推入火坑」。新歌〈北極光〉是他生病時完成的創作，他當時因流感「味覺完全消失了1個月」、心情跌到谷底，「我甚至還暴飲暴食，買了所有愛吃的垃圾食物，希望狂吃能嚐到一點味道」。

黃偉晉日前上電台節目受訪。（POP Radio提供）

過程中黃偉晉將低潮轉化成創作動力，笑稱「幸好有病毒幫忙」。他還自揭當時中二想法「想靠寫歌恢復味覺」，因此一直沒接受治療，結果歌寫完病仍沒好才乖乖就醫，慘痛經驗讓他不忘提醒聽眾「如果生病要早點去看醫生」。黃偉晉形容EP製作人韋禮安是「溫柔的嚴師」，對作品要求高，更透露韋禮安私下搞笑一面「在私人FB狂分享梗圖」，黃偉晉笑說一開始還以為「韋禮安被盜帳號」，後來才知道他真的很喜歡這些。

談到過去曾參加第6屆《超級星光大道》獲得第8名，黃偉晉在節目中回憶當年參賽瘦到雙頰凹陷、氣色又很差，竟直言「那時外貌很像中毒」！黃偉晉笑說現在不敢看以前唱歌的樣子，「很恐怖」，還呼籲歌迷「拜託大家不要再搜尋我以前唱歌的影片」，遭主持人Emily戲稱是黃偉晉不願面對的黑歷史。

(中時 )