前行政院長郝柏村，今天於三軍總醫院辭世，享嵩壽102歲。據台北市議員游淑慧表示，郝柏村是因中風引發器官衰竭。他在政壇最為人津津樂道的，就是他與前總統李登輝的主流與非主流之爭。隨著他的過世，這段歷史也重新掀起討論話題。

國民黨一向暗鬥多過明爭，1990年的主流非主流之爭卻是公開絕裂。

1990年2月李登輝競選連任，副手之爭成為引爆點。李登輝屬意安靜無聲的總統府秘書長李元簇，黨內卻有不同聲音，特別是當時的行政院長李煥，認為李登輝一意孤行，於是在國民黨臨中全會上發難，要求以秘密投票而非起立鼓掌方式通過人選，雙方人馬連夜串連動員，情治單位甚至介入監聽，最後李登輝慘勝，李元簇成為國民黨提名的副總統，這一役也打響「兩宋一蘇」名號，宋楚瑜、宋心濂、蘇志誠一戰成名。

非主流派落敗後並不死心，軍系國大緊咬不放，推出林洋港、蔣緯國的林蔣配與國民黨提名的雙李配抗衡。當年正副總統仍是由國大代表選舉產生，由於國會尚未全面改選，老國大占絕大多數，其中軍系實力尤其驚人。軍系串連力挺的林蔣配聲勢水漲船高，給予雙李配極大壓力，李登輝的王座眼看不保。

李登輝是第一位台籍總統，擁有一定的民間聲望，林蔣配的節節進逼在民間造成極大反彈，外省人欺侮台灣人的耳語不斷，加上國大長年未改選向為人所詬病，大學生群起反彈，中正紀念堂的野百合學運有如大火燎原，民間挺李聲浪高漲，林蔣配淪為強弩之末，最後由八大老出面化解，李登輝順利當選總統。並提名郝柏村擔任行政院長，取代李煥。有效造成非主流派分裂。

主流非主流一開始只是民主程序之爭，但沒多久就變質為省籍問題，加上民進黨的暗助，才當總統不到兩年的李登輝把以外省籍為主的非主流派打得潰不成軍，省籍鬥爭也成為第一階段國民黨內鬥的主旋律。

(中時電子報)