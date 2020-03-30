劉真將長眠於三芝「真龍殿」，從地點名稱到骨灰室，都藏有辛龍滿滿的愛。(中時資料照片、時報出版提供)

「國標舞女王」劉真病榻奮戰45天然等不到換心，於本月22日病逝，享年44歲，留下4歲愛女霓霓及深愛她的丈夫辛龍，而就在靈堂結束開放的隔天，劉真今天在弟弟跟母親的陪伴下，於二殯火化「羽化成仙」，之後由弟弟捧著骨灰罈前往三芝「真龍殿」安放，而這個永眠之地，乃由辛龍精心挑選，包含靈骨塔名稱到塔位，都藏有他對老婆的深深情意。

劉真今天火化，全程由弟弟陪伴。(粘耿豪攝)

劉真病逝後，吳宗憲出面說明她的後事安排，包含了辛龍親自為愛妻挑選塔位一事，而今劉真羽化登仙完畢，由弟弟劉恆將她的骨灰罈帶往龍巖會館「真龍殿」暫厝，待擇吉日晉塔，而辛龍全程未出席，乃遵循「夫妻不相送」習俗，也是對她的不捨，被認為是「愛到極致的表現」。

據《ETtoday》報導，辛龍細心考量後為劉真選了這個永眠之地，「真龍殿」包含了兩人的名字，此外，已為劉真手術、住院耗盡存款的他，又花了130萬買下夫妻塔位，推測很可能選的是真龍殿的「無暇骨灰室」，由大師王俠軍設計，整間都是劉真最喜歡的純白典雅配色，且是雙塔位，辛龍預約了自己的位置，企盼再續前緣，來世還要跟劉真再當夫妻。

(中時電子報)