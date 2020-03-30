新冠肺炎疫情延燒，許多人不敢出國了！不妨來南投九族文化村走走，3、4月園區的歐洲花園種植了10萬株西班牙薰衣草，紫色浪漫搭配古堡彷彿置身歐洲，3～4月的每周六邀請樂團演奏。九族文化村在兒童連假推出活動，12歲以下兒童免費遊九族、坐纜車。也歡迎大小朋友賞花，暢遊西班牙海岸，來這尋找國外知名景點的類似足跡。

九族文化村是台灣少數集主題樂園、文化村、風景名勝地等優勢於一身的旅遊勝地。（九族文化村 提供）

九族文化村順勢也在4/1~4/5的連續假期期間，推出兒童節優惠方案，希望吸引更多人國人來挺國旅，並選擇到九族文化村旅遊，九族文化村企劃部表示，配合「紫戀薰衣草」活動，不僅有賞花特價，這五天還加碼推出，12歲以下兒童免費的活動，但是每位享受免費的兒童需要有一位購買全票的大人陪同。

九族文化村除了櫻花季盛名外，到了3、4月園區的歐洲花園種植了10萬株西班牙薰衣草，漫步其間彷彿身處法國普羅旺斯情懷的花園，加上今年還新增金魚草、四季海棠、香瑾及一串紅等五顏六色的花種，豔麗顏色與優雅的紫色薰衣草相互呼應，讓人心曠神怡。

九族文化村裡的「西班牙海岸」和西班牙巴塞隆納奎爾公園有相似之處。（九族文化村 提供）

目前九族文化村主推「紫戀薰衣草」活動，門票持續特惠中，再享日月潭纜車當日免費搭乘的好康放送。每周六邀請樂團演奏，3月28日是台灣絲竹室內樂團、4月4日是默思樂音樂劇團，讓大家在悠揚的音樂聲中賞花。另園區還推出明信片大展，即日起至4月5日止，只要購買明信片，寫好後投到遊客中心郵筒裡，九族就會幫忙寄出。

九族文化村裡的「歐洲花園」和法國楓丹白露宮有異曲同工之妙。（九族文化村 提供）

遊九族文化村，不只賞花，還可走訪九族文化村部落文化、搭乘纜車從空中發現日月潭之美，再加上最夯的「西班牙海岸」歡樂世界，體驗刺激有趣的遊樂設施，園方工作人員笑稱：西班牙巴塞隆納奎爾公園、法國楓丹白露宮、瓜地馬拉蒂卡爾神廟等地去不成，歡迎來九族文化村，將會發現類似的景觀！

九族文化村裡的「馬雅探險」和瓜地馬拉蒂卡爾神廟有異曲同工之妙。（九族文化村 提供）

九族文化村是戶外空間，然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、賞花時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)