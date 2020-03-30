台北信義計畫區的地上權始終是壽險業熱愛角逐之地，最後一塊未開發娛樂設施區今日開標，南山人壽以312.27億元的權利金得標，高於底價約46億元，溢價率17%，不畏新冠肺炎影響，此次地上權標售更吸引國壽、新壽、富邦人壽前來搶標，世貿三館換算每坪權利金單價644萬元，容積單價115萬元，創近三年台北地上權最高總價。信義全球資產王維宏表示，在四大壽險公司炒熱氣氛下，為疫情注入強心針，對今年商用不動產市場極具指標性意義，在信義世貿商圈商辦市場短缺的情況下，可望朝向辦公室開發再搭配商場或旅館。

世貿三館基地總面積為4,856.3坪，基地三面臨路，而面松智路商業效益較佳，若未來規畫商場+辦公室可望串聯台北101連空橋引入人潮量；若規畫辦公+旅館可引進國際型飯店打響知名度。都市計畫使用分區為娛樂設施區，建蔽率50％、容積率560％，粗估興建成本約121億元，若加計土地開發權利金312.76億元，另外每年還須繳交約2.6億元的地租。信義全球資產王維宏觀察，得標者南山人壽持續開拓台北地上權案，對於商用不動產開發具有長期穩定租金收益來說更是愛不釋手，近三年投資標的包含地上權、純辦、工業。

王維宏分析，近兩年台北市地上權案，包含中正區成功段、空軍官兵活動中心、信義行政中心及捷運松江南京站出口，全部由壽險、金融業得標，而溢價率較高的則是空軍官兵活動中心，元大銀行以溢價率123%拿下此案，顯現出精華地段地上權案仍是壽險業願意加碼的投資標的，而世貿三館不畏懼新冠肺炎影響成功標脫，可望激勵投資人進場意願，此次標售更吸引南山、富邦、新光、國泰四家大型人壽公司前來搶標，目前信義計畫區商辦持續創新高，高樓層更是站穩單坪4,000元租金，空置率來到2.1%的新低點，在市場仍短缺的情況下，未來開發辦公室比例高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次標售期間正是股災與疫情發酵期間，也是市場氣氛悲觀的時間點，標售結果也可當成市場的壓力測試，結果多家機構投標，反映在量化寬鬆與市場大幅降息之際，精華區的不動產仍是投資人眼中好的投資標的。

(時報資訊)