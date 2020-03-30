案277曾在菲律賓住院三天 有血尿、發燒等症狀 16:182020/03/30 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心表示，案277在菲律賓時就已有血尿、發燒、喉嚨痛、血尿等症狀。（摘自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天確診的案277被踢爆為觀光局高官之子，還傳出觀光局高官動用機場員工出面接待，造成案269以及案299的感染，指揮中心發言人莊人祥今表示，案277在菲律賓時就已有血尿、發燒、喉嚨痛、血尿等症狀，3月1日至3日曾在菲律賓當地住院，經抗生素、類固醇治療後身體狀況有所好轉，因此返台入境時沒有症狀，也符合過去14天內無症狀的規定。 (中時 ) #新冠肺炎 #案27 #菲律賓 #血尿 #發燒 #症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 華南海鮮市場零號病人 早於12月11日現症狀 11:422020/03/26 兩岸 快篩無症狀感染者 01:162020/03/27 時論廣場 影》沒症狀 美新冠患者肺部火速崩壞 14:342020/03/27 國際 李克強：重視防治無症狀感染者 遏制疫情傳播 16:552020/03/27 兩岸 全國首例 竊賊發燒 檢院警視訊偵審 04:102020/03/28 社會新聞 違法散播確診死者路徑 男挨罰3萬元 04:102020/03/28 地方新聞 NBA女球評中鏢 症狀是下不了床 08:042020/03/28 體育 案情複雜！指揮中心：案268是公司老闆 接觸對象102人 14:352020/03/28 生活 鍾南山示警 大陸對「無症狀感染者」了解有限 12:412020/03/29 兩岸 研究指「無症狀感染者」 傳染力與其他確診者無不同 13:252020/03/29 兩岸 生活熱門新聞 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 時事 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 - 生活 紐約回台為何不比照武漢集中檢疫 陳時中：對後者不放心 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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