昨天確診的案277被踢爆為觀光局高官之子，還傳出觀光局高官動用機場員工出面接待，造成案269以及案299的感染，指揮中心發言人莊人祥今表示，案277在菲律賓時就已有血尿、發燒、喉嚨痛、血尿等症狀，3月1日至3日曾在菲律賓當地住院，經抗生素、類固醇治療後身體狀況有所好轉，因此返台入境時沒有症狀，也符合過去14天內無症狀的規定。

(中時 )