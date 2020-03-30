蘋果(Apple Inc.)今年預計要發表的 Apple Watch Series 6 可說是備受期待。在先前提前曝光的 iOS 14 程式碼(預計 6 月份才會公開發表)中，已經提前被發現 Apple Watch Series 6 預計會支援血氧含量偵測、睡眠偵測等關鍵新功能外，又有新特色提前被發現！就是可望整合 Touch ID，讓安全性更上一層樓。

除了第一代與 Series 1 之間相隔許過久，蘋果大多讓 Apple Watch 維持一年更新一次的周期。而繼 Apple Watch Series 5 加入了永遠顯示的常亮螢幕與指南針功能後，Apple Watch Series 6 會添加那些令人矚目的新功能呢？以色列《The Verifier》引述來自資深爆料者的說法指出，Apple Watch Series 6 預計會加入對 Touch ID 的支援。由於目前數位錶冠在 Series 4 (含)之後，已經被用於心電圖(ECG)功能，因此目前還不清楚蘋果會如何將 Touch ID 指紋辨識的功能置入在 Apple Watch 中。

目前，Apple Watch 認證身分的方法，在手機有加入 Apple Pay 卡片的前提下，必須一定要設定密碼。而在配戴上手錶後，就會被要求輸入密碼來取用完整功能。此外，在 Apple Pay 授權支付時，也規定必須是佩戴在手上的狀態(會偵測手錶是否有接觸到皮膚來作為生物辨識驗證的條件之一)。因此《MacRumors》推測導入 Touch ID 有望可以讓配戴手錶時的身分驗證手續更快速。

除此之外，該網站也報導 Apple Watch Series 6 在電池續航力將會有所加強，對 LTE 網路的支援也會更好，並將加入對 Wi-Fi 6 的支援。此外該網站指出，預計在 6 月份公開的 watchOS 7，預計最低支援至 Apple Watch Series 3。根據蘋果官網資訊，watchOS 6 可支援 Series 1 ~ Series 5。換言之，以色列網站預測 watchOS 7 將會放棄 Apple Watch Series 1 以及 Series 2。

蘋果先前已經確認預計在 6 月份以線上方式舉辦全球開發者大會(WWDC)，預計 watchOS 7 將會隨著 iOS 14、iPad OS 14 等作業系統一同發表開發者測試版。而 Apple Watch Series 6 則預計在秋季隨著新 iPhone 一同發表，將搭載最新 watchOS 7 正式版一起推出。不過目前因為新冠肺炎疫情持續升溫，會不會影響蘋果今年度常規的新品更新節奏，值得持續觀察。

(中時電子報)