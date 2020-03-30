郝柏村晚年出版一本解讀大陸淪陷前蔣中正日記的評註，儘管對若干人事關鍵問題點到為止，不過，郝柏村透過這本書盡展他畢生軍事的戰略戰術修為，書中的筆鋒，可看出他獨樹一格的軍人氣節。事實上，郝柏村治軍嚴謹，對軍中影響相當深遠。

郝柏村晚年已很少往大陸跑，他去大陸，特別喜歡看昔日的軍事遺跡。郝柏村說，有一回他來到中共主導的淞滬戰役紀念館，裡頭宣稱靠共軍幾顆手榴彈，就扺擋住日軍侵犯，但對於國軍出動70個師與日軍交鋒，卻隻字未提，讓他愈看愈生氣。

郝柏村早在民國24年就進入中央（黃埔）軍校就讀，他當過8年參謀總長，接著出任國防部長，是蔣經國過世，李登輝繼任總統時期，最具權勢與影響力的將領。郝柏村雖與李登輝意識形態相左，但他生前曾言，很多人擔心軍方或他會軍事政變，但他並沒有，他不會這樣做。郝柏村曾和林洋港搭擋參選正副總統，與李登輝競逐。

郝柏村反台獨的政治立場鮮明，生前念茲在茲兩岸的終極關係與統一，但談到中國對台軍事部署，卻從軍事觀點直言共產黨「很不聰明」、「只是讓台獨有議題可吵，我不知道這有什麼意思。」作為八二三炮戰時的前線師長，他以算術來簡約大陸部署於沿岸的一千多枚飛彈威力，還不如當年金門1天受彈量的一半，似乎更具說服力。

至於兩岸建立軍事互信，一生從戎的郝柏村曾說，這根本是外行人的無稽之談，「沒有政治互信，哪裡來軍事互信？」由於親身經歷過8年抗戰及國共內戰，郝柏村感慨地說，「兩岸終究是要和解、不能打的，打對台灣一點好處都沒有。」

從國府為何失去大陸的軍事戰術戰略觀點，到兩岸關係與軍事對峙，郝柏村晚年展現了言所當言，為所應為的軍人氣節，回首來時路，這條路，他似乎走得格外寂寥。

(中時 )