新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，台最大防疫口罩濾材廠敏成（4431）配合政府防疫徵用，24小時不停機增產熔噴技術不織布（即醫療用口罩濾材），支應台灣國內所需。敏成表示，因應政府4月起「每日2,000萬片口罩」政策，再將日產能自5噸拉升至7噸，等同可供應每日700萬片口罩製造使用。

台灣「口罩國家隊」分工加開產線趕製口罩，2月底在公會協助下，全台6家熔噴濾材廠已建立「熔噴材料分配平台」網路系統，不但協調口罩製造商使用同一規格材料，使產能最大化；並依口罩商徵用的生產片數集中下單，決定熔噴不織布的出貨量，避免下游製造商向多家重覆下單，以提升效率。

敏成董事長古思明表示，疫情爆發來，公司配合政府供應國內受徵用口罩廠，不但婉拒外國口罩廠包線，並暫停生產其他高價產品，全力增產使用於口罩內層吸附病菌及有害物質的熔噴不織布。1月底至今二個月共計產量已達258噸，相當於支應2億5仟800萬片口罩生產所需。現階段疫情仍然嚴峻，再將日產能自5噸拉升至7噸，等同可供應每日700萬片口罩製造使用。

敏成目前廠內製造全力生產各項高規格的口罩熔噴濾材，包括N95、外科手術、醫療級…等，以供應台灣防疫使用；待疫情趨緩，下一階段將執行擴大廠區開發計劃，以因應未來之市場需求。

古思明指出，公司除致力於研發綠色與奈米級抗菌防疫濾材，包括殺菌/抑制病毒防疫口罩、節能保溫產品及高端隔音材料；工廠端則導入綠色製造系統與智慧/節能生產以提升效率；行銷部分則以深耕台灣、參與南向及投資美國為目標。

(工商 )