儘管不動產市場受到新冠肺炎疫情所衝擊，全台市場觀望心態濃厚，促使買氣較去年大跌，但土地買賣市場則相對熱絡，在南山人壽今（30）日貢獻312.76億元成功搶標「世貿三館」之後，累計首季全台土地成交總額已突破842億元，再創歷史新高。

依高力國際研究部今（30）日公布的最新統計，首季土地買氣仍熱絡！在「世貿三館」加持下，單季交易額創歷史新高點。

高力統計指出，2020年第1季成交總額因有世貿三館的挹注，單季土地成交額高達842億元，創下調查以來歷史新高。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，土地為建商及廠商生產長期必備原料，較不受短期衝擊，因此土地交易依然熱絡，尤其六都土地交易更貢獻全台96％的交易量，顯見各方人馬持續布局六都的企圖心，尤其精華地段更是如此。

至於信義區指標大案「世貿三館」地上權，今天吸引四家金融壽險業進場，最後由南山人壽以312.76億元順利得標，換算每坪地上權單價約644萬元／坪，這也是南山人壽繼南山廣場，以及去年信義行政中心後，再次搶進信義計畫區。

總計南山人壽已斥資741.45億元的購地成本，在信義區獵地。

高力國際董事總經理劉學龍表示，土地為長期儲備的操作策略，尤其「世貿三館」又是台北市信義計畫區內稀有的地段，加以基地方整商業開發可塑性高，本次順利吸引四封標單，仍代表投資人及開發商對於長遠的商業開發仍具信心，而未受到短期疫情紛擾的影響。

以全台來看，台北市因有指標大案的加持，穩居第一季土地交易王，總交易金額達466億元，除了世貿三館之外，北投與南港等新興發展區也持續吸引建商目光。

其次為台中市的164億元，光是七期的交易總額便達134億元，佔全台中市比重約82%。其中以興富發斥資85.76億元標得台中市惠國段土地為刷新台中市土地成交新紀錄。

至於買進土地用途，其中非住宅區土地交易額達598億元，占整體超過7成。

另外，高力預期，在疫情衝擊下，觀光休閒及實體店面因消費活動大幅縮減，因旅館及零售業營運壓力加大，已有業者實施營運時間調整及無薪假，預期將再有一波旅館及店面出售潮，建議投資人在低利環境下，宜提早佈局。

(工商 )