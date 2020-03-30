前行政院長郝柏村今日傳出逝世消息，他曾於2018年8月11日出席於武漢舉辦「中華民族抗戰歷史教育與抗戰精神傳承」研討會，他當時接受兩岸媒體專訪時表示，沒有抗戰的勝利、沒有今天的中國，當初常喊出「抗戰必勝、建國必成」口號，並指出抗戰勝利的奠基功臣是國民黨，共產黨則促進大陸建設的現代化「與他小時候看到的大陸不一樣，現在甚至比美國都強」，因此兩岸青年都應該知道，就中華民族的復興與現代化，國共兩黨都是夥伴關係。

郝柏村在2018年823砲戰60週年時曾表示，大陸國台辦主辦對日抗戰研討會正逢武漢會戰80年，有許多兩岸年輕人參與，認為對歷史的觀點可能各有不同， 但事實只有一個，即便權力也不能改寫歷史，強調歷史真相須讓年輕人知道。

823砲戰時任金門前線任炮兵指揮官的郝柏村回憶說，駐守小金門僅13.6平方公里，前後挨了20萬發炮彈，但最終兩岸要走向和解。他說曾到廈門遇見朋友，提及當年炮打廈門車站 ，朋友卻回他那天在吃飯，一聽炮響就散了，如今再說起，大家都是一笑而已。

郝柏村當時稱，沒有覺得823炮戰60周年有什麼了不起，兩方交戰實際上仍是為了兩岸和平統一，最後毛澤東也知道不必對金門使用武力，再看到金門60年前打炮、60年後卻通水，更看出同為中華民族、同為中國人終究是一家。

被問到如何看待兩岸局勢與可能的統一形式？郝柏村說，國民黨說的是三民主義統一中國。觀察就民族主義而言兩岸沒有分別，大陸反對台獨，他也反對疆獨、藏獨，都具備大中華民族主義；民生主義在自由經濟發展上，由台灣先行，目前兩岸也都做到，唯有民權主義還有差異，但這點他不做批評。

據郝柏村當時接受專訪時的表述，他認為和平統一不是所謂「大統小」或「強統弱」，應該是 「是統非」，也許30年、50年，誰是誰非最終兩岸人民會出現一致意見，那就是和平統一的時刻。他更大力讚許大陸「一帶一路」政策，認為中國特色社會主義實際就像孔子《禮運大同篇》提出的「世界大同」，透過協助鄰近需要幫助的國家，邁出實現大同世界理想

(中時 )