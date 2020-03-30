民進黨立委高嘉瑜上周及今天早上質詢又鬧出笑話，拿著「政府長年用高關稅保護裕隆」的陳年論點，硬要跟政府紓困救市扯上邊，要求要降汽機車關稅，結果被列席官員一席「關稅的話GDP會在國外」打臉，這臉打得還真的又凶又腫。

一言以蔽之，這種沒做功課、不瞭解產業現況，把PTT上那種「鄉民式論政」直接搬上國會殿堂的取巧作法，真的大可不必，只會折損「港湖女神」的完美形象。

上周高嘉瑜在立法院質詢，到今天在財委會，雖然議題是紓困、是救市，但總有意無意拿裕隆當作箭靶，什麼都要扯裕隆進來。今天甚至還問金管會主委顧立雄知不知道裕隆為什麼要停牌？裕隆不是官股企業，這作法根本嚴重干涉公司治理。

回到高嘉瑜上周質詢內容，她說進口車要課徵高額稅負，超過300萬元以上的車款還要加徵10％的奢侈稅，認為政府不該再繼續用高關稅保護國產車，並指裕隆近五年來外銷數量是零，國產車與進口車市占死亡交叉，顯示民眾寧願購買進口車。

聽完高嘉瑜的質詢，國內車廠沒被嚇暈，也被嚇醒了。高嘉瑜如果真的對汽車產業有稍微的認識，應該要知道，台灣除納智捷外，各國產車廠都有其技術母廠，但因為台灣市場不夠大，高度仰賴技術母廠，關鍵零組件被掐住，也決定國產車價。

這衍生一個問題，高嘉瑜口口聲聲「保護裕隆、要降關稅」，但她或許不知道，去年汽車業界力爭九項汽車關鍵零組件進口關稅降稅案，迄今無疾而終，這才是影響國產車價格競爭力的提案，卻沒人搭理，如今反過頭來數落國產車的不是。

高嘉瑜今日質詢中，再點裕隆「拿了國家16億元」，然後沒有市售電動車，甚至語出狂言要官員「就裕隆汽車未來的發展方向，能夠有一個壯士斷腕的決定」。

先不要提裕隆前董事長嚴凱泰花在納智捷、花在電動車的開發上，動輒上百億元，是16億元的N倍，要官員決定企業發展方向的說法，更是貽笑大方，把中華民國推回國有經濟時代。試問，國家持裕隆多少股份？憑什麼決定裕隆發展。

講更直接點，裕隆即便是投入自主品牌不順利、研發電動車不到位，那也是賠嚴凱泰它們家、還有裕隆小股東們的錢，立委真的沒何資格，就單一企業企業經營說三道四。更何況，就算嚴凱泰做錯決定，他也比高嘉瑜對這產業懂得多一些吧。

高嘉瑜最後洋洋灑灑念了國內整車廠、零組件的員工、產值，得出「零組件是我們最具競爭力」的結論，「讀稿機式」地只用內外銷去區分重要程度，看得出她對產業結構不瞭解，也沒去問過人，完全忽略整車廠、零組件廠間的相生關係。

這樣說好了，許多國家發展汽車產業，不是因為他賺錢，或是只能做內銷，而是汽車產業是個供應鏈，如果沒有這些「被立委嫌到不行」的組車廠，零組件廠又要如何在既有平台上測試、驗證，難道台灣做一做就能外銷？真當零組件廠這麼好做？

用個比較簡單的比喻，這就像雞蛋能賣錢，留雞蛋、但把雞都殺一殺的道理一樣，也暴露出立委在質詢產業政策時，根本就停在「冥想」階段。

更何況，國產車加上供應鏈的就業人口約30萬人左右，等於有30萬個家庭，正仰賴這個產業生活，面對全球經濟遭遇亂流，這30萬個家庭都是「挫列淡」。如今還有個漠視產業現實的立委幫忙落井下石，聽在他們耳裡，不知道該哭還該笑。

(中時 )