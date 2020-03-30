嘉義市長黃敏惠信心喊話，市府全力輔導業者辦理各項紓困。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，經濟部資金紓困振興貸款及利息補貼申請從3月16日起受理，嘉義市政府30日舉辦說明會，約50名業者參加，市府建設處表示，製造業營業額比去年3月同期下滑約5成，工商策進會會輔導協助業者紓困需求。

建設處工商科表示，疫情衝擊全球，各國紛紛鎖國防疫，即便接到訂單，原物料缺乏，必須尋求國內替代性的原物料，貨生產了卻也出不去，整個國際市場供需全亂套，製造業營業額與去年3月同期下滑約5成。

工商科表示，市政府官網有經濟部因應新冠肺炎紓困與振興輔導專區，詳載嘉義市政府及中央各部會的「新冠肺炎紓困懶人包」，業者有需求可以詳閱，也可洽詢工策會。

嘉義市長黃敏惠表示，中央各部會有不同的紓困振興方案，嘉義市政府對中央各項紓困措施為地方的業者做宣導及說明，業者有任何需要協助，市府工策會作為輔導媒介的窗口及平台，為中央、業者做緊密的溝通。

(中時 )