為更便利讓民眾取得口罩，行政院長蘇貞昌今天主持跨部會會議，初步共識是讓民眾持健保卡可到超商插卡預購口罩，讓不了解如何上網的民眾，也可進行預購。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政團隊正在研發如何讓不諳上網預定的民眾，可以利用到實體超商的插卡系統預購。

她強調，「不是插卡現場買」，而是是插卡「預購」。何時上路未定，仍要看測試結果再評估。

(中時 )