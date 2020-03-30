政院：口罩實名制2.0研議健保卡超商預購口罩 17:282020/03/30 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院研議讓民眾可赴超商預購口罩(Kolas臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為更便利讓民眾取得口罩，行政院長蘇貞昌今天主持跨部會會議，初步共識是讓民眾持健保卡可到超商插卡預購口罩，讓不了解如何上網的民眾，也可進行預購。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政團隊正在研發如何讓不諳上網預定的民眾，可以利用到實體超商的插卡系統預購。 她強調，「不是插卡現場買」，而是是插卡「預購」。何時上路未定，仍要看測試結果再評估。 (中時 ) #口罩 #超商 #民眾 #插卡 #健保卡 #口罩實名制2.0 #超商預購 #健保卡 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫療口罩可重複用幾次？食藥署：千萬別噴酒精 11:132020/03/26 生活 《口罩時尚》服裝設計師汪俐伶、葉佳靜趕工製口罩 抗疫好時尚 21:042020/03/27 時尚 供應醫護人員口罩、防護衣 Gap、MLB加入防疫行列 04:102020/03/28 全球財經 用統計數據識破真相 04:102020/03/28 專題周報 自我保護 嘉市鼓勵學子戴口罩 04:102020/03/28 地方新聞 記者駐美國重疫區 戴口罩採訪遭歧視 04:102020/03/28 娛樂新聞 台灣設計師加持 口罩變身時尚配件 04:102020/03/28 時尚消費 謝金燕神預言 掀口罩時尚風 04:102020/03/28 時尚消費 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 口罩的異想世界 鬥美耍心機 04:102020/03/29 地方新聞 政治熱門新聞 郝柏村逝世！為台灣留下這項世界最好的政策 - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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