國防部表示，前行政院長、國防部長、參謀總長郝柏村先生，江蘇鹽城人，民國八年八月八日(農曆七月十三日)生，今（109）年3月30日下午2時許於臺北三軍總醫院溘然辭世，享嵩壽一百晉一，干城驟隕，倍感哀慟，軫念良深！郝前院長嚴以律己，身教為先，才兼文武，一生效忠國家，滿懷忠義，志節超然，實為我革命軍人典範，特誌無盡懷思，以彰高風亮節，冀望精神常存，永為後進師表。

國防部表示，柏公民國二十四年目睹國家受日本壓迫日亟，懷抱青年抗日救國之心，毅然投筆從戎，考入陸軍軍官學校第十二期，自此一生職志，軍旅為家。民國二十七年軍校畢業，適逢抗戰第二年，調任砲十四團二營五連擔任觀測官，抗戰期間曾參與廣州戰役負傷，並參加中國遠征軍，前往緬北駐防；國民政府轉進臺灣後，於民國四十七年八二三砲戰期間擔任最前線烈嶼陸軍步兵第九師師長，奉命率部戍守小金門有功，因而獲頒雲麾勳章及虎字榮譽旗。軍旅歷任排、連、營、指揮官、師長、軍長、總統府侍衛長、第一軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，並於民國七十八年十二月五日接任國防部長、民國七十九年五月二十九日就任行政院長。

國防部說，民國七十年十二月，柏公晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長，任內親自規劃漢光演習，並以「團結、鞏固、精練」為三軍建軍備戰共同目標。在職期間，調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天箭以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績。

國防部指出，柏公一生見證了國家百年發展的許多關鍵時刻，對摯愛的國家充滿使命感、迫切感與責任感，自詡為一位負責盡職的軍人。綜觀柏公院長一生以守護中華民國為職志，畢生戎旅，謀國以忠，秉忘身報國之赤忱，成整軍經武之偉業，持躬謹嚴，國之楨幹，謹綴生平志略，以示國軍崇報耆勳之至意

(中時 )