台中市長盧秀燕30日以「不會面」方式，請軍方代轉市府準備的炸雞和可樂慰勞市籍役男。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，軍方針對團體生活擬定多項防疫措施，除避免集體活動，連平日宣達事務、用餐也分批進行，台中市長盧秀燕關心市籍役男心意不變，30日以「不會面」方式，請軍方代轉市府準備的炸雞和可樂慰勞，強調待疫情趨緩，會前往成功嶺與役男話家常。

民政局副局長周瑺玫代表盧秀燕前往成功嶺營區，請軍方協助轉送炸雞、飲料給陸軍第105梯次常備兵軍事訓練市籍入伍役男，台中市軍人服務站站長吳遠里也一同前往；軍方由陸軍第十軍團302旅參謀主任籃貫榮上校接待。

籃貫榮指出，因應新冠肺炎疫情嚴峻，軍方特別針對團體生活的特性擬定防疫措施，除避免集體活動，連平日宣達事務都以30至40名役男為單位來分批傳達，用餐也分批進行，盡量降低因團體生活必須群聚的機會。

成功嶺營區特別挑選有醫學專長的役男們負責進行衛教宣導工作，請役男們放假日盡量在家休息，減少到公共場所出入機會，保護自己同時保護家人、同儕。

除了解軍方的防疫措施外，周瑺玫請軍方轉達役男們，這次役男們雖然無法與盧秀燕會面，但疫情獲得控制趨緩後，盧秀燕會親自前往成功嶺與役男話家常，請役男們要好好配合防疫措施，若有不舒服的情況一定要馬上反映，避免疫情產生。

(中時 )