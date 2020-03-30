悍匪掃射搶銀行 持長槍畫面曝光 16:302020/03/30 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歹徒持槍畫面曝光。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市板信銀行位於大直的分行，今天上午被人持槍行搶，歹徒持槍畫面曝光。檢警初步研判，歹徒持的是改造的長槍，應是以M16突擊步槍的模型改造，槍管很長，歹徒右手持槍、左手拿袋子闖進銀行掃射犯案。 警方現場鑑識，原本採獲4枚擊發彈殼，之後又尋獲2枚，共擊發6顆子彈，從5.56厘米口徑的改造子彈，加上監視器畫面佐證，應是改造的長槍，但仍具有強大殺傷力。 (中時 ) #改造 #歹徒 #畫面 #銀行 #長槍 也許您會感興趣 推薦閱讀 千萬以下房貸利率降2碼 公民營銀行恐不同調 13:112020/03/26 財經 國泰世華銀蟬聯最佳財管、最佳服務大獎 17:342020/03/26 財經 還不夠壯 銀行想少提備抵呆帳「門都沒有」 20:062020/03/26 財經 千萬以下房貸利率降2碼 公民營銀行恐不同調 20:582020/03/26 財經 公銀房貸降息2碼 民銀不跟？ 01:142020/03/27 財經要聞 減提不動產呆帳 金管會不准 01:152020/03/27 金融．稅務 華南AI行動銀行 獲肯定 01:152020/03/27 產業特刊 西進不停歇！中信銀上海虹橋支行獲營業執照 20:402020/03/27 財經 疫情重創銀行業 KPMG：銀行業留意稅務管理 04:102020/03/30 投資理財 旺視界》新冠風暴 百年罕見 華裔跨國金融集團主管江丕文40年經驗談 04:102020/03/30 財經焦點 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 【西苑虐生1】變態師鞭生譏鳥小 校長拚連任裝瞎 - 社會 抱怨排隊買口罩苦日子 新店人慘遭圍剿砲轟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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