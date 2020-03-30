台北市板信銀行位於大直的分行，今天上午被人持槍行搶，歹徒持槍畫面曝光。檢警初步研判，歹徒持的是改造的長槍，應是以M16突擊步槍的模型改造，槍管很長，歹徒右手持槍、左手拿袋子闖進銀行掃射犯案。

警方現場鑑識，原本採獲4枚擊發彈殼，之後又尋獲2枚，共擊發6顆子彈，從5.56厘米口徑的改造子彈，加上監視器畫面佐證，應是改造的長槍，但仍具有強大殺傷力。

(中時 )