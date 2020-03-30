台北市議員游淑慧今在臉書發文證實，前行政院長郝柏村先生於民國109年3月30日下午2時47分，因年事已高中風，造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世、安息主懷，享壽102歲。

郝柏村前院長為中華民國陸軍一級上將退役，江蘇省鹽城縣（今鹽城市）郝榮村人，曾獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗，陸軍官校12期砲兵科畢業，於八年抗戰時擔任基層官兵、金門八二三砲戰時擔任最前線小金門陸軍步兵第九師師長，曾赴美國陸軍指揮參謀學院中華民國特別班第一期深造，為中華民國國軍留美將領之一，也是中華民國國軍在位最久的參謀總長，在兩位蔣總統時代結束後，於台灣開始民主化的過程中，郝柏村先生擔任過國防部長、行政院長，歷經了台灣民主與經濟的動盪與發展。

郝前院長的百歲人生見證了兩岸中華民族過去100年發展的許多重要關鍵時刻。他17歲從軍，曾參與抗日戰爭，經歷國共內戰，隨國民黨遷台，歷經823砲戰等戰役，一生以捍衛中華民國為職志;晚年的郝柏村先生，以90歲高齡仍多次前往大陸抗日戰場，致力還原由國民政府領導對日抗戰史實。

綜觀郝柏村先生一生出將入相、報效國家，可簡化為『出生入死、奉獻一生』八個字作為表述。

最後，郝龍斌先生表示，因近來新冠疫情嚴峻，為配合政府令避免群眾集會，更因郝前院長一向以公眾利益為重的態度，故目前暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將再擇日舉辦告別式。

(中時電子報)