基隆市一分局偵查隊員喬裝路人，在鐵支路逮捕露出修長美腿的賣淫女子與皮條客。（翻攝畫面）

基警防疫期間不鬆懈，掃蕩鐵路街，淨化社會治安！俗稱「鐵路街」、「鐵支路」的基隆市仁愛區龍安街，素以物美價廉的賣春文化聞名，基隆市警局第一分局偵查隊為加強防疫，30日下午1時許喬裝嫖客，被皮條客當街兜攬拉入房內，警方遂表明身分，當場逮捕皮條客，及擁有雪白爆乳、白皙長腿的本國籍賣淫女子。

警方表示，近日接獲檢舉報稱，龍安街有色情交易及皮條客拉客等情形，第一分局長婁子才甚為重視，認為防疫期間淨化轄區治安仍刻不容緩，立即部署警力前往查緝，以具體的查緝力道來打擊色情，遏止不法，並要求同仁於密避空間查緝時，應全程戴上口罩，做好防疫工作。

偵查隊員30日下午1時許喬裝成路人，行經龍安街時，遭到皮條客搭訕，警方順利騙過皮條客後，被拉入房內，只見穿著低胸短裙高跟鞋且胸前紋有刺青的火辣女子，意欲進行性交易，偵查隊員於是立刻表明身分，當場逮捕2人，並起獲保險套、潤滑液及計時器等證物，皮條客與賣淫女只能無奈就擒。

經訊後，警方將皮條客依涉嫌觸犯刑法妨害風化罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並對賣淫女子依違反社會秩序維護法裁處。

基市一分局表示，治安無假期，雖為防疫期間，仍會針對轄區內的色情場所加強查緝，嚴打嚴辦，全力淨化社會治安。

(中時 )