杏國新藥（4192）宣布，獲選美國臨床腫瘤學會(ASCO)_2020年會發表研發中新藥SB05PC第三期人體臨床試驗摘要壁報。杏國表示，SB05PC全球三期臨床試驗收案順利，目前收案病患數已達總目標收案數9成以上，透過在美國臨床腫瘤學會(ASCO)發表三期臨床試驗摘要，可以讓與會專業人士對SB05PC有更深入的認識，有利未來上市後推廣。

美國臨床腫瘤學會(ASCO)為全球規模最大的權威性臨床腫瘤學會議，2020年會原訂5月29日至6月2日在美國伊利諾州芝加哥舉行，因新冠肺炎疫情影響，將更改為線上虛擬會議。

杏國指出，SB05PC為「帶正電荷微脂體」抗胰臟癌新藥，三期臨床設計主要是針對使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後之二線用藥市場，目前已獲美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國藥品法規單位准予執行胰臟癌第三期人體臨床試驗，並已分別取得歐洲藥品管理局(EMA)及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格。

SB05PC全球三期臨床試驗收案順利，目前全球收案病患數已超過200例，達總目標收案病患數218例的九成以上，依現有狀況及科學推論，今年夏季將進行期中分析。

據二期臨床試驗結果，使用SB05PC合併Gemcitabine治療後預估可延長整體存活期約達13.7個月，且副作用發生率極低，可維持病患良好生活品質。胰臟癌仍是嚴重未被滿足的醫療需求，現有藥物仍無法有效提升整體存活率，SB05PC顯著延長胰臟癌患者整體存活期22％，與無惡化存活期40％。

(工商 )