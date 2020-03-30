國發會副主委鄭貞茂30日表示，國發基金管理會今通過「受新冠肺炎影響新創事業投資要點」，凡受此波疫情影響的新創事業，可自即日起至今年9月底前提申請，國發基金審查通過後可給予6個月的營運資金。

鄭貞茂表示，針對疫情給予新創事業協助，過去都是以融資方式，這是首次以投資方式協助，他表示，經近日與業者接觸，發現新創業者受疫情影響不小，因此提出此一過度性的投資要點。

鄭貞茂表示，疫情期間新創事業仍有租金、薪資、進料等營運成本得支出，藉此要點新創業者可提出受疫情影響情況、所需營運資金等資料，經審查通過，會給予6個月的營運資金，而業者則需給國發基金等額的「特別股」，並明訂來日景氣恢復後贖回的條件，或轉換「普通股」的程序。

鄭貞茂說，針對這一投資要點會設專案審查會議，投資總金額雖未匡列，但會盡量協助，只要是新創事業，即日起至9月底前皆可來申請，為讓救援更即時，審查時程也由三個月縮短至一個月。

(工商 )