108學年大專棒球聯賽公開男生組第一級季軍戰，文化大學和嘉義大學只能在第1局有分數進帳，接下來8局雖然再有得分機會，可惜無法出現適時火力支援，最終文化大學2比1險勝、收下季軍，暌違12年再闖4強的嘉義大學則獲殿軍。

本戰雙方先發投手都在首局遇到亂流，不過很快就穩定下來，文化先發李承風主投6.2局被敲4支安打掉1分自責分，另外有三振5次、保送4次，最終拿下勝投；6局下上場接替李承風投球任務的陽杰恩，投了7個打席沒被敲安打，並送出3次三振，拿到救援點。

賽後文化大學教頭廖敏雄，過去兩季球隊都打冠軍賽，今年賽季只能打季軍戰，球員心態難免比較不積極，「今天真的好辛苦！要想辦法激勵球員積極點，找誘因讓他們更進入比賽狀況。至於安打比較零散，我想選手都要努力調適，也很難從預賽、複賽到決賽一直打擊狀況火燙，昨天準決賽又遇到像余謙這樣出色的投手，難免有點受挫。」

文化孫易伸此役4打數僅1安打，卻是球隊最重要的一擊，他在1局上在一、二壘有人情況下敲出中外野方向二壘安打，一口氣打回2分打點，也是本戰的勝利打點，本季大會全壘打王陳真則是3打數2安打1得分，隊友董秉軒則是4打數3安打1得分。

嘉大雖然落敗，先發投手李瑞霖表現稱職，完投9局被敲8支安打，失掉的2分都是自責分，另有2次三振、1次觸身球保送。

嘉義大學先發投手李瑞霖表現不俗，可惜完投9局吞敗投。（陳怡誠攝）

(中時 )