美國超越中國大陸，成為全球新冠肺炎確診案例最多的國家，根據《美國之音》網路新聞報導，截至目前為止，最新公布的累計確診人數一共有超過12萬4000人。而紐約州是確診感染病例最多的州，超過5萬3000例，累計死亡超過830例。

紐約成為全美新冠肺炎疫情重災區，光是28日一天就激增7200例確診、另有237例不幸死亡，死亡人數破千創下新高。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）預估，確診人數恐還會繼續大量增加，為因應龐大的病患數量，紐約中央公園已被改建為野戰醫院，目前已先設置了68張病床，預計31日啟用。

因紐約確診個案暴增，醫療體系正面臨崩潰邊緣。古莫表示，全州有超過76,000名護理人員自願到醫院服務；而紐約市長白思豪（Bill de Blasio）29日則指出，紐約市現有的醫療資源極度匱乏，最多只能再撐一個星期。

中央公園改建野戰醫院影片

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(中時電子報)