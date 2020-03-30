「給自己一個吃甜點的好藉口！」由法日美食翻譯家廖家瑜發起的「甜點手作童話節」今年正式邁入第4個年頭，今年全台近百家家甜點店家熱情參與這項公益活動，民眾只要到這些店家花100元購買一個甜點，這筆金額將全數捐給瑞信兒童醫療基金會與中華民國兒童慈善協會」；廖家瑜說，這項活動獲廣大迴響，許多父母帶著孩子到合作店家領取甜點，捐出愛心，從小就種下行善的種子。

廖家瑜，4年前看到日本有甜品店發起這樣的活動，她認為甜品有一種魔力，因而在兒童節發起這樣的活動，由業者提供一項甜品，讓爸爸媽媽帶小朋友捐款100元，去年76家業者參加共募集近30萬元，不少家長和小朋友是捐出比100元更多的金額，活動每年與兩間社福團體合作。今年參與的店家更多，累計金額今年預計破百萬，這筆金額將全數捐給「中華民國兒童慈善協會」與「瑞信兒童醫療基金會」。

活動邀請店家遍及全台各縣市，北部有法朋、Double-V

都是四年來持續參與活動的店家，還有珠寶盒、點點甜甜等名店；中部則有法布甜、耕者有其甜、L.z.無框架甜點等，其中台中法布甜特別針對這次活動，設計超級卡哇伊的草莓馬卡龍。法布甜執行長張淑卿表示，馬卡龍加了覆盆子之後，口感不會太酸，更適合小朋友的口味。

(中時 )