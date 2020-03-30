上海商銀(5876)公布去年度財報，合併淨收益409.5億元，較107年度成長10.4%，其中，手續費淨收益年成長19.2%，利息淨收益年成長10.3%；合併稅後淨利為197.2億元，再創歷史新高，年成長率7.4%，其中，稅後淨利歸屬母公司業主146.6億元，亦創歷史新高，年成長率6.9%，稅後每股盈餘3.5元，高於107年的3.37元，並為近九年來的最佳表現。

上海商銀董事會已通過108年度盈餘擬配發現金股利2.05元，略高於上年的2元，現金股利發放率58.6%，約與上年相當，如按3月30日的收盤價39.55元計算，現金股息殖利率為5.18%，對投資人應具有吸引力。該行108年底每股淨值高達34.35元，個體資本適足率14.56%，普通股權益第一類資本比率13.82%，逾期放款比率0.20%，備抵呆帳覆蓋率641.09%，主要經營指標表現穩健。

上海商銀今年1-2月合併淨收益68.3億元，年成長率9.4%，因應新冠病毒肺炎疫情，該行已由陳善忠總經理召集總行相關部門成立緊急應變小組，建立統一指揮中心，監視疫情發展狀況，擬定緊急應變措施，除已制定災害緊急應變計劃，並持續充實防疫物資，實施分組異地備援辦公，以確保營運不中斷，同時也善用數位科技，採用先進的視訊會議軟體開會，高階主管行動簽核公文，擴大線上學習課程，並加速推動金融產品與服務數位化，提高數位金融交易的比重。

(時報資訊)