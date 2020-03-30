台股今（30）日早盤受到歐美股市走跌影響，加權指數一度跌破周線。終場收在9629.43點，下跌69.49點，成交量1262.32億元。外資今天賣超48億元，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷。在此環境下，建議仍以選股為上策，挑選具穩健長期需求，以及價值遭低估的個股為主，例如5G基地台、伺服器相關等。

根據統計外資資金流向至3月28日，新興亞股近一周流出幅度明顯縮窄，其中以南韓遭外資賣超最多，金額為18.6億美元；其次為印度，流出8.4億美元，台股上周小幅流出4.2億美元。印度則轉流出為流入，上周小幅吸金0.2億美元。

周俊宏表示，受惠於美國無上限的財政刺激方案，推升美股上周走勢。預料在貨幣寬鬆積極救市的態度下，對於全球股市有一定程度的支撐。就疫情方面觀察，目前歐洲正處於相對嚴重的區域，美國的感染案例也持續惡化當中。不過美國目前可說是最後一個爆發疫情的區域，或許也正是測試底部狀況的時機，可多留意。

周俊宏表示，隨著防疫推動各國陸續實施封城、居家辦公、異地備援等措施，市場對PC、視訊會議與軟體的需求可望提升，亦可多留意。至於非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，亦值得投資人關注。

(時報資訊)