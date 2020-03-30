華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦日盛國際租賃新臺幣38.4億元聯貸案近日成功募集，並於109年3月30日完成簽約，聯貸資金將用於償還日盛國際租賃既有聯貸案餘額及充實該公司中期營運資金。

該聯貸案由華南銀行統籌主辦，並由台灣銀行共同主辦，參貸銀行包括台新、土銀、兆豐、一銀、彰銀、新光、上海等7家銀行，以及兆豐票、國票、萬通票及大中票等4家票券公司，共計13家金融機構。本聯貸案原以32億元推出，因參貸銀行超額認購達126%，最終以新台幣38.4億元簽約，充分顯示銀行團對公司營運的肯定及支持。

日盛國際租賃成立於1981年，以提供各式新舊客貨車、重機及機具分期付款，及車輛長租、不動產融資等為主要業務，即時滿足客戶資金需求，服務品質深受各界肯定，目前已成為國內前三大重車租賃業者之一。該公司長期深耕市場，紮實經營客戶關係，目前全臺共有9處營運據點，2013年底更將業務版圖拓展至中國大陸，業績蒸蒸日上，讓公司營業額及獲利連年穩定成長。

(時報資訊)