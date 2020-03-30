英國巴克斯頓(Buxton)附近，有一座廢棄的哈珀山（Harpur Hill）石灰石採石廠，原本採石的坑洞被雨水累積成湖，由於閃爍著美麗的湛藍湖光，變成不少遊客喜歡造訪的地點，有「藍色潟湖」(blue lagoon)之稱。但是此處環境不適合觀光旅遊，有不少潛在危險，英國政府三令五申禁止遊客前往，為此英國警方乾脆把湖水染成黑色。

CNN報導，上週一，英國首相強生Boris Johnson）禁止居民離開家園，以防止新型冠狀病毒傳播。在這個情況下，有些英國人會選擇到「私藏旅遊點」散散心，哈珀山的藍色潟湖就成了目的地，但是此處實在危險，因此，警察採取了極端手段，用黑色染料，把原本清澈透明的湖水染黑，希望阻止遊客前來。

避免遊客來，甚至下水游泳，英國警方拿染料把湖水染黑。(圖/巴克斯頓警方)

巴克斯頓警察局在臉書上表示：「我們使用了染料，使湖水看起來沒有吸引力。請各位居民待在家裡。」

英國廣播公司（BBC）報導，儘管藍色潟湖看起來像是一個熱帶度假勝地，但是官員們強調，此處不適合觀光，湖水呈現強鹼性，pH值為11.3 ，與漂白水差不了太多，要是有人想泡湖水，沒幾小時就會全身發癢並脫皮。

Blue Lagoon of Buxton | 100 Wonders | Atlas Obscura

潟湖周圍有許多警告標誌，湖水中有廢汽車、動物屍體和垃圾。但是成效不大，因此，警察們只能把漂亮的風景給破壞，將湖水染黑，以防止人們在其中游泳。

英國首相強生表示，他正在致函英國3000萬個家庭，敦促人們留在家中等待疫情過去。他在信中寫道：「我們知道現在並不好過，但是我們只要做正確的事，規則遵守的越多，失去的生命就越少，生活也就可以及早恢復正常。」

(中時電子報)